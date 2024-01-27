Демиденко (Бондаренко) Александра Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.05.1925
Дата смерти30.10.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1925
Рождение ребёнка
12.07.1949
Сын: Демиденко ?
Отец ребёнка: Демиденко Алексей Семенович
Рождение ребёнка
10.10.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Демиденко Алексей Семенович
Рождение ребёнка
12.07.1953
Сын: Демиденко Петр (Павел) Алексеевич
Отец ребёнка: Демиденко Алексей Семенович
Смерть
30.10.1972
Моздок