Демиденко (Бондаренко) Александра Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демиденко (Бондаренко) Александра Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.1925

Дата смерти

30.10.1972

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1925

Отец: Бондаренко Георгий Илларионович

Мать: Бондаренко Татьяна Моисеевна

Рождение ребёнка
12.07.1949

Сын: Демиденко ?

Отец ребёнка: Демиденко Алексей Семенович

Рождение ребёнка
10.10.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Демиденко Алексей Семенович

Рождение ребёнка
12.07.1953

Сын: Демиденко Петр (Павел) Алексеевич

Отец ребёнка: Демиденко Алексей Семенович

Смерть
30.10.1972
Моздок
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