Бондаренко (Городская) Татьяна Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондаренко (Городская) Татьяна Моисеевна

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Место рождения

Россия, г.Пятигорск, Константиногорская слобода

Дата рождения

05.06.1896

Дата смерти

1925

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1896

Отец: Городской Моисей Самуилович

Мать: Городская Лукия Савеловна

Россия, г.Пятигорск, Константиногорская слобода
Рождение ребёнка
30.03.1918

Сын: Бондаренко Алексей Георгиевич

Отец ребёнка: Бондаренко Георгий Илларионович

Россия, СО АССР, г.Моздок, х.Троицкий
Рождение ребёнка
19.05.1925

Дочь: Демиденко Александра Георгиевна

Отец ребёнка: Бондаренко Георгий Илларионович

Смерть
1925
Россия
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