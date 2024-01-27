Бондаренко (Городская) Татьяна Моисеевна
Место рожденияРоссия, г.Пятигорск, Константиногорская слобода
Дата рождения05.06.1896
Дата смерти1925
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1896
Россия, г.Пятигорск, Константиногорская слобода
Рождение ребёнка
30.03.1918
Сын: Бондаренко Алексей Георгиевич
Отец ребёнка: Бондаренко Георгий Илларионович
Россия, СО АССР, г.Моздок, х.Троицкий
Рождение ребёнка
19.05.1925
Дочь: Демиденко Александра Георгиевна
Отец ребёнка: Бондаренко Георгий Илларионович
Смерть
1925
Россия