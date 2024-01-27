Городской Моисей Самуилович
Место рожденияХарьковская губерния, Змиевский уезд, Волохоярская волость, село Волохов Яр.
Дата рожденияОколо 1873
Дата смертиОколо 1926
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Отец: Городской Самуил Матвеевич
Мать: Городская ?
Дочь: Бондаренко Татьяна Моисеевна
Мать ребёнка: Городская Лукия Савеловна
Мать ребёнка: Городская Лукия Савеловна
Сын: Городской Сергей Моисеевич
Мать ребёнка: Городская Лукия Савеловна
Сын: Городской Григорий Моисеевич (Менесроп)
Мать ребёнка: Городская Лукия Савеловна
Дочь: Куликовская Вера Моисеевна
Мать ребёнка: Городская Лукия Савеловна
Дочь: Немцова Миланья Моисеевна
Мать ребёнка: Городская Лукия Савеловна
Дочь: Лемишева Мария Моисеевна
Мать ребёнка: Городская Лукия Савеловна
Дочь: Шадрова Прасковья Моисеевна
Мать ребёнка: Городская Лукия Савеловна
Сын: Городской Александр Моисеевич
Мать ребёнка: Городская Лукия Савеловна
Дочь: ?
Мать ребёнка: Городская Лукия Савеловна
Сын: ?
Мать ребёнка: Городская Лукия Савеловна