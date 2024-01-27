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Городской Моисей Самуилович

Место рождения

Харьковская губерния, Змиевский уезд, Волохоярская волость, село Волохов Яр.

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

Около 1926

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
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Место
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Рождение
Около 1873

Отец: Городской Самуил Матвеевич

Мать: Городская ?

Харьковская губерния, Змиевский уезд, Волохоярская волость, село Волохов Яр.
Рождение ребёнка
05.06.1896

Дочь: Бондаренко Татьяна Моисеевна

Мать ребёнка: Городская Лукия Савеловна

Россия, г.Пятигорск, Константиногорская слобода
Рождение ребёнка
16.08.1898

Сын: Городской Лавр Моисеевич

Мать ребёнка: Городская Лукия Савеловна

Россия, г.Пятигорск, Константиновская слобода
Рождение ребёнка
Около 1902

Сын: Городской Сергей Моисеевич

Мать ребёнка: Городская Лукия Савеловна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Городской Григорий Моисеевич (Менесроп)

Мать ребёнка: Городская Лукия Савеловна

Ставропольский край, Курский р-н, с. Эдиссия
Рождение ребёнка
10.01.1910

Дочь: Куликовская Вера Моисеевна

Мать ребёнка: Городская Лукия Савеловна

Россия
Рождение ребёнка
Около 1912

Дочь: Немцова Миланья Моисеевна

Мать ребёнка: Городская Лукия Савеловна

Рождение ребёнка
Около 1914

Дочь: Лемишева Мария Моисеевна

Мать ребёнка: Городская Лукия Савеловна

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Шадрова Прасковья Моисеевна

Мать ребёнка: Городская Лукия Савеловна

Рождение ребёнка
06.04.1918

Сын: Городской Александр Моисеевич

Мать ребёнка: Городская Лукия Савеловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Городская Лукия Савеловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Мать ребёнка: Городская Лукия Савеловна

Смерть
Около 1926
Ставропольский край, Курский р-н, х. Чугуев
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