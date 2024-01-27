Куликовская (Городская) Вера Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликовская (Городская) Вера Моисеевна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

10.01.1910

Дата смерти

02.05.1982

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1910

Отец: Городской Моисей Самуилович

Мать: Городская Лукия Савеловна

Россия
Рождение ребёнка
01.01.1927

Дочь: Незабудкина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Куликовский Иван Петрович

Рождение ребёнка
02.01.1929

Дочь: Куликовская Мария Ивановна

Отец ребёнка: Куликовский Иван Петрович

Рождение ребёнка
03.02.1933

Сын: Куликовский Владислав Иванович

Отец ребёнка: Куликовский Иван Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Занько Иван Степанович

Смерть
02.05.1982
Похороны
Неизвестно
ст.Курская
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