Куликовская (Городская) Вера Моисеевна
Место рожденияРоссия
Дата рождения10.01.1910
Дата смерти02.05.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1910
Россия
Рождение ребёнка
01.01.1927
Дочь: Незабудкина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Куликовский Иван Петрович
Рождение ребёнка
02.01.1929
Дочь: Куликовская Мария Ивановна
Отец ребёнка: Куликовский Иван Петрович
Рождение ребёнка
03.02.1933
Сын: Куликовский Владислав Иванович
Отец ребёнка: Куликовский Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.05.1982
Похороны
Неизвестно
ст.Курская