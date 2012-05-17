Незабудкина (Куликовская) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1927
Дата смерти17.05.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1927
Рождение ребёнка
29.07.1947
Дочь: Гефнер Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Незабудкин Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1950
Сын: Незабудкин Александр Михайлович
Отец ребёнка: Незабудкин Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Незабудкин Михаил Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.05.2012