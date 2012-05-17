Незабудкина (Куликовская) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНезабудкина (Куликовская) Анна Ивановна

Незабудкина (Куликовская) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1927

Дата смерти

17.05.2012

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1927

Отец: Куликовский Иван Петрович

Мать: Куликовская Вера Моисеевна

Рождение ребёнка
29.07.1947

Дочь: Гефнер Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Незабудкин Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1950

Сын: Незабудкин Александр Михайлович

Отец ребёнка: Незабудкин Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Незабудкин Михаил Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Незабудкин Михаил Дмитриевич

Смерть
17.05.2012
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close