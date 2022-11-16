Незабудкин Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Незабудкин Александр Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1950

Дата смерти

16.11.2022

Пол

Мужской

Отец

1921 г.р.

Мать

1927 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1950

Отец: Незабудкин Михаил Дмитриевич

Мать: Незабудкина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
16.11.2022
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