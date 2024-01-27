Куликовский Иван Петрович
Место рожденияРоссия
Дата рождения1908
Дата смерти27.12.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Куликовский Петр
Мать: ?
Россия
Рождение ребёнка
01.01.1927
Дочь: Незабудкина Анна Ивановна
Мать ребёнка: Куликовская Вера Моисеевна
Рождение ребёнка
02.01.1929
Дочь: Куликовская Мария Ивановна
Мать ребёнка: Куликовская Вера Моисеевна
Рождение ребёнка
03.02.1933
Сын: Куликовский Владислав Иванович
Мать ребёнка: Куликовская Вера Моисеевна
Рождение ребёнка
Около 1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
г.Барнаул
Рождение ребёнка
Около 1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
г.Барнаул
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нина Жена
Упоминание
Неизвестно
Место призыва Барнаульский РВК, Алтайский край, Барнаульский р-н Дата призыва __.04.1942; __.__.1941 Воинское звание гв. ст. лейтенант; гв. лейтенант; лейтенант Воинская часть 55 гвардейский стрелковы... Показать все
Смерть
27.12.1944
Причина смерти: Погиб в Венгрии при освобождении от фашистов в ВОВ
Похороны
Неизвестно
Венгрия, Могила; Венгрия, варм. Шомодь, г. Местегнье