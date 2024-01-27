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Куликовский Иван Петрович

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Место рождения

Россия

Дата рождения

1908

Дата смерти

27.12.1944

Пол

Мужской

Отец

Около 1888 г.р.

Мать

Жена

Около 1915 г.р.

Дети

1927 г.р.
1929 г.р.
1933 г.р.
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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Куликовский Петр

Мать: ?

Россия
Рождение ребёнка
01.01.1927

Дочь: Незабудкина Анна Ивановна

Мать ребёнка: Куликовская Вера Моисеевна

Рождение ребёнка
02.01.1929

Дочь: Куликовская Мария Ивановна

Мать ребёнка: Куликовская Вера Моисеевна

Рождение ребёнка
03.02.1933

Сын: Куликовский Владислав Иванович

Мать ребёнка: Куликовская Вера Моисеевна

Рождение ребёнка
Около 1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

г.Барнаул
Рождение ребёнка
Около 1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

г.Барнаул
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нина Жена

Упоминание
Неизвестно
Место призыва Барнаульский РВК, Алтайский край, Барнаульский р-н Дата призыва __.04.1942; __.__.1941 Воинское звание гв. ст. лейтенант; гв. лейтенант; лейтенант Воинская часть 55 гвардейский стрелковы... Показать все
Смерть
27.12.1944
Причина смерти: Погиб в Венгрии при освобождении от фашистов в ВОВ
Похороны
Неизвестно
Венгрия, Могила; Венгрия, варм. Шомодь, г. Местегнье
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