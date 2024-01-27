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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куликовский Иван Петрович

г.Барнаул
Рождение ребёнка
Около 1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куликовский Иван Петрович

г.Барнаул
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куликовский Иван Петрович

Смерть
Неизвестно
г.Барнаул
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