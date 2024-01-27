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Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Куликовский Иван Петрович
г.Барнаул
Рождение ребёнка
Около 1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Куликовский Иван Петрович
г.Барнаул
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
г.Барнаул