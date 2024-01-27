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Городской Григорий Моисеевич (Менесроп)

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Место рождения

Ставропольский край, Курский р-н, с. Эдиссия

Дата рождения

1905

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Городской Моисей Самуилович

Мать: Городская Лукия Савеловна

Ставропольский край, Курский р-н, с. Эдиссия
Рождение ребёнка
14.02.1926

Дочь: Шумило Валентина Григорьевна

Мать ребёнка: Городская Евдокия Никитишна

г. Моздок
Рождение ребёнка
25.03.1930

Дочь: Нина Григорьевна

Мать ребёнка: Городская Евдокия Никитишна

г. Моздок
Рождение ребёнка
15.06.1935

Дочь: Анюта (Нюся) Григорьевна

Мать ребёнка: Городская Евдокия Никитишна

г. Моздок
Рождение ребёнка
05.05.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Городская Евдокия Никитишна

Рождение ребёнка
1940

Сын: Городской Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Городская Евдокия Никитишна

Россия
Смерть
1943
Причина смерти: Пропал безвести на ВОВ войне
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