Городской Григорий Моисеевич (Менесроп)
Место рожденияСтавропольский край, Курский р-н, с. Эдиссия
Дата рождения1905
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Ставропольский край, Курский р-н, с. Эдиссия
Рождение ребёнка
14.02.1926
Дочь: Шумило Валентина Григорьевна
Мать ребёнка: Городская Евдокия Никитишна
г. Моздок
Рождение ребёнка
25.03.1930
Дочь: Нина Григорьевна
Мать ребёнка: Городская Евдокия Никитишна
г. Моздок
Рождение ребёнка
15.06.1935
Дочь: Анюта (Нюся) Григорьевна
Мать ребёнка: Городская Евдокия Никитишна
г. Моздок
Рождение ребёнка
05.05.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Городская Евдокия Никитишна
Рождение ребёнка
1940
Сын: Городской Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Городская Евдокия Никитишна
Россия
Смерть
1943
Причина смерти: Пропал безвести на ВОВ войне