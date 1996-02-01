Городская (Штефан) Евдокия Никитишна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Городская (Штефан) Евдокия Никитишна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1908

Дата смерти

?.02.1996

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1908

Отец: Штефан Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.02.1926

Дочь: Шумило Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: Городской Григорий Моисеевич (Менесроп)

г. Моздок
Рождение ребёнка
25.03.1930

Дочь: Нина Григорьевна

Отец ребёнка: Городской Григорий Моисеевич (Менесроп)

г. Моздок
Рождение ребёнка
15.06.1935

Дочь: Анюта (Нюся) Григорьевна

Отец ребёнка: Городской Григорий Моисеевич (Менесроп)

г. Моздок
Рождение ребёнка
05.05.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Городской Григорий Моисеевич (Менесроп)

Рождение ребёнка
1940

Сын: Городской Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Городской Григорий Моисеевич (Менесроп)

Россия
Смерть
?.02.1996
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