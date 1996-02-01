Городская (Штефан) Евдокия Никитишна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1908
Дата смерти?.02.1996
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1908
Отец: Штефан Никита
Рождение ребёнка
14.02.1926
Дочь: Шумило Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: Городской Григорий Моисеевич (Менесроп)
г. Моздок
Рождение ребёнка
25.03.1930
Дочь: Нина Григорьевна
Отец ребёнка: Городской Григорий Моисеевич (Менесроп)
г. Моздок
Рождение ребёнка
15.06.1935
Дочь: Анюта (Нюся) Григорьевна
Отец ребёнка: Городской Григорий Моисеевич (Менесроп)
г. Моздок
Рождение ребёнка
05.05.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Городской Григорий Моисеевич (Менесроп)
Рождение ребёнка
1940
Сын: Городской Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Городской Григорий Моисеевич (Менесроп)
Россия
Смерть
?.02.1996