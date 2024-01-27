(Городская) Нина Григорьевна
Место рожденияг. Моздок
Дата рождения25.03.1930
Дата смертиОколо 1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1930
г. Моздок
Рождение ребёнка
Около 1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кривенко Николай Владимирович
Рождение ребёнка
Около 1956
Сын: Кривенко Игорь Николаевич
Отец ребёнка: Кривенко Николай Владимирович
Рождение ребёнка
Около 1960
Сын: Кривенко Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Кривенко Николай Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1997