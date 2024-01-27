(Городская) Нина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Городская) Нина Григорьевна

Место рождения

г. Моздок

Дата рождения

25.03.1930

Дата смерти

Около 1997

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1930

Отец: Городской Григорий Моисеевич (Менесроп)

Мать: Городская Евдокия Никитишна

г. Моздок
Рождение ребёнка
Около 1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кривенко Николай Владимирович

Рождение ребёнка
Около 1956

Сын: Кривенко Игорь Николаевич

Отец ребёнка: Кривенко Николай Владимирович

Рождение ребёнка
Около 1960

Сын: Кривенко Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Кривенко Николай Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривенко Николай Владимирович

Смерть
Около 1997
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