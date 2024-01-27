Кривенко Николай Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКривенко Николай Владимирович

Кривенко Николай Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

Около 1968

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Около 1956 г.р.
Около 1960 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нина Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1956

Сын: Кривенко Игорь Николаевич

Мать ребёнка: Нина Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1960

Сын: Кривенко Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Нина Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нина Григорьевна

Смерть
Около 1968
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close