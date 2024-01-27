Кривенко Николай Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смертиОколо 1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нина Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1956
Сын: Кривенко Игорь Николаевич
Мать ребёнка: Нина Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1960
Сын: Кривенко Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Нина Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нина Григорьевна
Смерть
Около 1968