Кривенко Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривенко Владимир Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1960

Дата смерти

Около 1990

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

1930 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1960

Отец: Кривенко Николай Владимирович

Мать: Нина Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Около 1990
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