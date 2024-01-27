Кривенко Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1960
Дата смертиОколо 1990
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1960
Отец: Кривенко Николай Владимирович
Мать: Нина Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Около 1990