Демиденко Василий Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демиденко Василий Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

1902 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1938

Отец: Демиденко Семен Архипович

Мать: Демиденко Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Херсон
Рождение ребёнка
21.05.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Херсон
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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