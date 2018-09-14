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Демиденко Андрей Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 10.06.1930

Дата смерти

14.09.2018

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

1902 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 10.06.1930

Отец: Демиденко Семен Архипович

Мать: Демиденко Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
14.09.2018
с. Полтавское, Курской район, Ставропольский кр
Похороны
Неизвестно
с. Полтавское, Курской район
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