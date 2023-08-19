Романовский Пётр Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: Романовская Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Романовская Екатерина Мироновна
Сын: Романовский Захар Петрович
Мать ребёнка: Романовская Екатерина Мироновна
Сын: Романовский Лука Петрович
Мать ребёнка: Романовская Екатерина Мироновна
Дочь: Черткова Елена Петровна
Мать ребёнка: Романовская Екатерина Мироновна
Сын: Романовский Иван Петрович
Мать ребёнка: Романовская Екатерина Мироновна
Дочь: Романовская Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Романовская Екатерина Мироновна
Дочь: Кузьменко Федосья Петровна
Мать ребёнка: Романовская Екатерина Мироновна
Сын: Романовский Александр Петрович
Мать ребёнка: Романовская Екатерина Мироновна
Дочь: Горбунова Ефросинья Петровна
Мать ребёнка: Романовская Екатерина Мироновна
Сын: Романовский Илья Петрович
Мать ребёнка: Романовская Екатерина Мироновна