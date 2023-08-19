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Романовский Пётр Иванович

Место рождения

Полеево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: Романовский Иван Романович

Мать: Романовская Наталья Сидоровна

Полеево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
02.02.1875 ст.

Жена: Романовская Екатерина Мироновна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.01.1876 ст.

Дочь: Романовская Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Романовская Екатерина Мироновна

Полеево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.09.1877 ст.

Сын: Романовский Захар Петрович

Мать ребёнка: Романовская Екатерина Мироновна

Полеево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.09.1879 ст.

Сын: Романовский Лука Петрович

Мать ребёнка: Романовская Екатерина Мироновна

Полеево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.07.1881 ст.

Дочь: Черткова Елена Петровна

Мать ребёнка: Романовская Екатерина Мироновна

Полеево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.08.1883 ст.

Сын: Романовский Иван Петрович

Мать ребёнка: Романовская Екатерина Мироновна

Полеево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.02.1886 ст.

Дочь: Романовская Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Романовская Екатерина Мироновна

Полеево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.06.1890 ст.

Дочь: Кузьменко Федосья Петровна

Мать ребёнка: Романовская Екатерина Мироновна

Полеево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.06.1892 ст.

Сын: Романовский Александр Петрович

Мать ребёнка: Романовская Екатерина Мироновна

Полеево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.07.1895 ст.

Дочь: Горбунова Ефросинья Петровна

Мать ребёнка: Романовская Екатерина Мироновна

Полеево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.07.1899 ст.

Сын: Романовский Илья Петрович

Мать ребёнка: Романовская Екатерина Мироновна

Полеево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно