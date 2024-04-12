Романовский Иван Романович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Романовский Пётр Иванович
Мать ребёнка: Романовская Наталья Сидоровна
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Кривошеева Мария Ивановна
Мать ребёнка: Романовская Наталья Сидоровна
Рождение ребёнка
08.06.1873 ст.
Дочь: Романовская Федосья Ивановна
Мать ребёнка: Романовская Наталья Сидоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Комоедова Ефимия Ивановна
Мать ребёнка: Романовская Наталья Сидоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борисова Елена Ивановна
Мать ребёнка: Романовская Наталья Сидоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно