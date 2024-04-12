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Романовский Иван Романович

Место рождения

Полеево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Полеево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Романовский Пётр Иванович

Мать ребёнка: Романовская Наталья Сидоровна

Полеево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Кривошеева Мария Ивановна

Мать ребёнка: Романовская Наталья Сидоровна

Полеево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.06.1873 ст.

Дочь: Романовская Федосья Ивановна

Мать ребёнка: Романовская Наталья Сидоровна

Полеево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Комоедова Ефимия Ивановна

Мать ребёнка: Романовская Наталья Сидоровна

Полеево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борисова Елена Ивановна

Мать ребёнка: Романовская Наталья Сидоровна

Полеево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романовская Наталья Сидоровна

Смерть
Неизвестно
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