Романовская Наталья Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романовская Наталья Сидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Романовский Пётр Иванович

Отец ребёнка: Романовский Иван Романович

Полеево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Кривошеева Мария Ивановна

Отец ребёнка: Романовский Иван Романович

Полеево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.06.1873 ст.

Дочь: Романовская Федосья Ивановна

Отец ребёнка: Романовский Иван Романович

Полеево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Комоедова Ефимия Ивановна

Отец ребёнка: Романовский Иван Романович

Полеево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борисова Елена Ивановна

Отец ребёнка: Романовский Иван Романович

Полеево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романовский Иван Романович

Смерть
Неизвестно
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