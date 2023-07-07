Романовская Наталья Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Романовский Пётр Иванович
Отец ребёнка: Романовский Иван Романович
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Кривошеева Мария Ивановна
Отец ребёнка: Романовский Иван Романович
Рождение ребёнка
08.06.1873 ст.
Дочь: Романовская Федосья Ивановна
Отец ребёнка: Романовский Иван Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Комоедова Ефимия Ивановна
Отец ребёнка: Романовский Иван Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борисова Елена Ивановна
Отец ребёнка: Романовский Иван Романович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно