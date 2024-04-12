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Романовский Захар Петрович

Место рождения

Полеево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

18.09.1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1877 ст.

Отец: Романовский Пётр Иванович

Мать: Романовская Екатерина Мироновна

Полеево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.11.1904 ст.

Дочь: Романовская Екатерина Захаровна

Мать ребёнка: Романовская Ольга Алексеевна

Полеево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.02.1912 ст.

Сын: Романовский Филипп Захарович

Мать ребёнка: Романовская Ольга Алексеевна

Полеево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романовская Ольга Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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