Романовский Захар Петрович
Место рождения
Дата рождения18.09.1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1877 ст.
Рождение ребёнка
21.11.1904 ст.
Дочь: Романовская Екатерина Захаровна
Мать ребёнка: Романовская Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
13.02.1912 ст.
Сын: Романовский Филипп Захарович
Мать ребёнка: Романовская Ольга Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно