Романовская (Максименко) Ольга Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРомановская (Максименко) Ольга Алексеевна

Романовская (Максименко) Ольга Алексеевна

Место рождения

Шамолово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1877 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Шамолово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.02.1912 ст.

Сын: Романовский Филипп Захарович

Отец ребёнка: Романовский Захар Петрович

Полеево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романовский Захар Петрович

Смерть
Неизвестно