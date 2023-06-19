Романовская (Максименко) Ольга Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.02.1912 ст.
Сын: Романовский Филипп Захарович
Отец ребёнка: Романовский Захар Петрович
Полеево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно