Романовская (Кондруненко) Екатерина Мироновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Бракосочетание
02.02.1875 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.01.1876 ст.
Дочь: Романовская Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Романовский Пётр Иванович
Рождение ребёнка
18.09.1877 ст.
Сын: Романовский Захар Петрович
Отец ребёнка: Романовский Пётр Иванович
Рождение ребёнка
09.09.1879 ст.
Сын: Романовский Лука Петрович
Отец ребёнка: Романовский Пётр Иванович
Рождение ребёнка
17.07.1881 ст.
Дочь: Черткова Елена Петровна
Отец ребёнка: Романовский Пётр Иванович
Рождение ребёнка
05.08.1883 ст.
Сын: Романовский Иван Петрович
Отец ребёнка: Романовский Пётр Иванович
Рождение ребёнка
01.02.1886 ст.
Дочь: Романовская Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Романовский Пётр Иванович
Рождение ребёнка
02.06.1890 ст.
Дочь: Кузьменко Федосья Петровна
Отец ребёнка: Романовский Пётр Иванович
Рождение ребёнка
26.06.1892 ст.
Сын: Романовский Александр Петрович
Отец ребёнка: Романовский Пётр Иванович
Рождение ребёнка
12.07.1895 ст.
Дочь: Горбунова Ефросинья Петровна
Отец ребёнка: Романовский Пётр Иванович
Рождение ребёнка
20.07.1899 ст.
Сын: Романовский Илья Петрович
Отец ребёнка: Романовский Пётр Иванович
Смерть
Неизвестно