Романовская (Кондруненко) Екатерина Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романовская (Кондруненко) Екатерина Мироновна

Место рождения

Печенево, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Печенево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
02.02.1875 ст.

Муж: Романовский Пётр Иванович

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.01.1876 ст.

Дочь: Романовская Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Романовский Пётр Иванович

Полеево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.09.1877 ст.

Сын: Романовский Захар Петрович

Отец ребёнка: Романовский Пётр Иванович

Полеево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.09.1879 ст.

Сын: Романовский Лука Петрович

Отец ребёнка: Романовский Пётр Иванович

Полеево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.07.1881 ст.

Дочь: Черткова Елена Петровна

Отец ребёнка: Романовский Пётр Иванович

Полеево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.08.1883 ст.

Сын: Романовский Иван Петрович

Отец ребёнка: Романовский Пётр Иванович

Полеево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.02.1886 ст.

Дочь: Романовская Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Романовский Пётр Иванович

Полеево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.06.1890 ст.

Дочь: Кузьменко Федосья Петровна

Отец ребёнка: Романовский Пётр Иванович

Полеево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.06.1892 ст.

Сын: Романовский Александр Петрович

Отец ребёнка: Романовский Пётр Иванович

Полеево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.07.1895 ст.

Дочь: Горбунова Ефросинья Петровна

Отец ребёнка: Романовский Пётр Иванович

Полеево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.07.1899 ст.

Сын: Романовский Илья Петрович

Отец ребёнка: Романовский Пётр Иванович

Полеево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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