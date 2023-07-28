Кузьменко (Романовская) Федосья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьменко (Романовская) Федосья Петровна

Место рождения

Полеево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

02.06.1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1890 ст.

Отец: Романовский Пётр Иванович

Мать: Романовская Екатерина Мироновна

Полеево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
03.02.1913 ст.

Муж: Кузьменко Демьян Максимович

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.08.1914 ст.

Сын: Кузьменко Александр Демьянович

Отец ребёнка: Кузьменко Демьян Максимович

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно