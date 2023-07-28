Кузьменко (Романовская) Федосья Петровна
Место рождения
Дата рождения02.06.1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1890 ст.
Бракосочетание
03.02.1913 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.08.1914 ст.
Сын: Кузьменко Александр Демьянович
Отец ребёнка: Кузьменко Демьян Максимович
Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно