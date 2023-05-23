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Плахотников Иван Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

30.03.1975

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Плахотников Константин Минаевич

Мать: ?

Рождение ребёнка
15.05.1916

Дочь: Бабенко Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Плахотникова Ефросинья Васильевна

Ранение
15.06.1916
Чертовец, Украина
ранен - контужен | РГВАФонд №16196, Особое делопроизводство по сбору и регистрации сведений о выбывших за смертью или за ранами, а также пропавших без вести воинских чинах, действующих против неприя... Показать все
Рождение ребёнка
08.03.1919

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Плахотникова Ефросинья Васильевна

Рождение ребёнка
17.04.1923

Сын: Плахотников Андрей

Мать ребёнка: Плахотникова Ефросинья Васильевна

Краснодарский край, Кущевский р-н, Ново-Ивановский с/с, с. Ново-Ивановка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баба Паша

Смерть
30.03.1975
Кореновск, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край
Похороны
Неизвестно
Кореновск, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край