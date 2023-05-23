Плахотников Иван Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смерти30.03.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Плахотников Константин Минаевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
15.05.1916
Дочь: Бабенко Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Плахотникова Ефросинья Васильевна
Ранение
15.06.1916
Чертовец, Украина
ранен - контужен | РГВАФонд №16196, Особое делопроизводство по сбору и регистрации сведений о выбывших за смертью или за ранами, а также пропавших без вести воинских чинах, действующих против неприя... Показать все
Рождение ребёнка
08.03.1919
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Плахотникова Ефросинья Васильевна
Рождение ребёнка
17.04.1923
Сын: Плахотников Андрей
Мать ребёнка: Плахотникова Ефросинья Васильевна
Краснодарский край, Кущевский р-н, Ново-Ивановский с/с, с. Ново-Ивановка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баба Паша
Смерть
30.03.1975
Похороны
Неизвестно