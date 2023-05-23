Плахотникова (Суворова) Ефросинья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890
Дата смерти10.07.1943
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: Суворов Василий
Мать: ?
Рождение ребёнка
15.05.1916
Дочь: Бабенко Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Плахотников Иван Константинович
Рождение ребёнка
08.03.1919
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Плахотников Иван Константинович
Рождение ребёнка
17.04.1923
Сын: Плахотников Андрей
Отец ребёнка: Плахотников Иван Константинович
Краснодарский край, Кущевский р-н, Ново-Ивановский с/с, с. Ново-Ивановка
Смерть
10.07.1943
Новоивановское, Россия
Причина смерти: туберкулез
Похороны
Неизвестно
село новоивановское