Плахотникова (Суворова) Ефросинья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плахотникова (Суворова) Ефросинья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

10.07.1943

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: Суворов Василий

Мать: ?

Рождение ребёнка
15.05.1916

Дочь: Бабенко Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Плахотников Иван Константинович

Рождение ребёнка
08.03.1919

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Плахотников Иван Константинович

Рождение ребёнка
17.04.1923

Сын: Плахотников Андрей

Отец ребёнка: Плахотников Иван Константинович

Краснодарский край, Кущевский р-н, Ново-Ивановский с/с, с. Ново-Ивановка
Смерть
10.07.1943
Новоивановское, Россия
Причина смерти: туберкулез
Похороны
Неизвестно
село новоивановское