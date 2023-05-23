Плахотников Андрей
Место рожденияКраснодарский край, Кущевский р-н, Ново-Ивановский с/с, с. Ново-Ивановка
Дата рождения17.04.1923
Дата смерти12.07.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1923
Краснодарский край, Кущевский р-н, Ново-Ивановский с/с, с. Ново-Ивановка
Военная служба
06.06.1941
Московский учебный автобронетанковый центр
Московский учебный автобронетанковый центр20 ад РГК20 оад-н РГК20 артиллерийская дивизия прорыва1209 гаубичный артиллерийский полк
Похороны
12.07.1943
Вяжи-Заверх, Россия
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Смерть
12.07.1943
Орловская обл., Новосильский р-н, д. Вяжи-Завершье
Причина смерти: Погиб на Курской дуге | https://pamyat-naroda.ru/heroes/kld-card_uchet_officer13594497/ https://pamyat-naroda.ru/heroes/sm-person_guk1067326809/