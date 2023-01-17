село Вяжи-Заверх, село Вяжи-Заверх, Новосильский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Вяжи-Заверх

Новосильский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Новосильский уезд
2936Вяжи, с. каз.при р. Зуше.712188875984Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тульская губерния, Новосильский уезд, Вяжевская волость
811. Вяжи, село бывшее удельное, при реке Зуше, дворов 312, жителей 2215, волостное правление (уездный город в 7 верстах), церковь православная, лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Новосильский район
62763Вяжи-Заверхсело53°01'с.ш.36°57'в.д.N-37-098

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Новосильский муниципальный район, Вяжевское сельское поселение
54643402101с Вяжи-Заверхсело
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