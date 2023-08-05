станица Григорополисская, станица Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край (на 2019) — Familio

Григорополисская

Новоалександровский, Ставропольский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
станица
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ставропольского края

Список населённых мест Кубанской области 1882 года

Название населённых местПоложениеВёрст от уездного городаДворовДомовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объектыНа чьей земле находится
Кавказский уезд
5996Григориполисская станица на правом берегу р. Кубани29752126523872399великороссыправославныеЦерковь 1. Школа мужская 1. Старообрядческий молитвенный дом 1. Лавок: мануфактурных 4, бакалейных 14. Питейных заведений 3. Заводов кожевенных 4, полстяных 4. Бондарень Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ставропольский край, Новоалександровский район
88296Григорополисскаястаница45°18'41°04'L-37-107

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ставропольский край, Новоалександровский
7726000146ст-ца Григорополисская#Н/Д
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