Бабенко (Плахотникова) Марфа Ивановна
Место рождения
Дата рождения15.05.1916
Дата смерти02.09.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1916
Работа или профессия
Неизвестно
Акушерка
Образование
Между 1933 и 1935
Кущевский Райздрав
Двухгодичная школа акушерок | акушерка
Бракосочетание
10.04.1936
Калниболотская, Новопокровский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
19.08.1937
Дочь: Диденко (Бабенко) Анджелина Дмитриевна
Отец ребёнка: Бабенко Дмитрий Иванович
Кущевская, Россия
Рождение ребёнка
1939
Дочь: (Бабенко) Валентина
Отец ребёнка: Бабенко Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
01.02.1943
Сын: Бабенко Анатолий Дмитриевич
Отец ребёнка: Бабенко Дмитрий Иванович
Новоивановское, Россия
Рождение ребёнка
20.08.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бабенко Дмитрий Иванович
Бракосочетание
13.06.1954
Тихорецк
Смерть
02.09.1979
Похороны
Неизвестно