Бабенко (Плахотникова) Марфа Ивановна 15.05.1916 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бабенко (Плахотникова) Марфа Ивановна

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Место рождения

Новоивановское, Кущевский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

15.05.1916

Дата смерти

02.09.1979

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1916

Отец: Плахотников Иван Константинович

Мать: Плахотникова (Суворова) Ефросинья Васильевна

Новоивановское, Кущевский муниципальный район, Краснодарский край
Работа или профессия
Неизвестно
Акушерка
Образование
Между 1933 и 1935
Кущевский Райздрав
Двухгодичная школа акушерок | акушерка
Бракосочетание
10.04.1936

Муж: Бабенко Дмитрий Иванович

Калниболотская, Новопокровский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
19.08.1937

Дочь: Диденко (Бабенко) Анджелина Дмитриевна

Отец ребёнка: Бабенко Дмитрий Иванович

Кущевская, Россия
Рождение ребёнка
1939

Дочь: (Бабенко) Валентина

Отец ребёнка: Бабенко Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
01.02.1943

Сын: Бабенко Анатолий Дмитриевич

Отец ребёнка: Бабенко Дмитрий Иванович

Новоивановское, Россия
Рождение ребёнка
20.08.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бабенко Дмитрий Иванович

Кореновск, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
13.06.1954

Муж: Сергиенко Аким Тарасович

Тихорецк
Смерть
02.09.1979
Кореновск, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край
Похороны
Неизвестно
Кореновск, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край

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