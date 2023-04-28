Латышев Поликарп Терентьевич
Место рождения
Дата рождения1885 ст.
Дата смерти1931
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885 ст.
Отец: Латышев Терентий
Мать: не указана
Военная служба
Между 1914 и 1918
Участник Великой войны 1914-1918 гг.
Рождение ребёнка
14.01.1925
Дочь: Кривошейцева Мария Поликарповна
Мать ребёнка: Латышева Глафира Ивановна
Арест
1931
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гусева Анисья Поликарповна
Мать ребёнка: Латышева Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Латышева Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устинова Анна Поликарповна
Мать ребёнка: Латышева Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Латышев Василий Поликарпович
Мать ребёнка: Латышева Глафира Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Латышева Полина Поликарповна
Мать ребёнка: Латышева Глафира Ивановна
Смерть
1931