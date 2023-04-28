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Латышев Поликарп Терентьевич

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Место рождения

Краснощёково, Краснощёковский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1885 ст.

Дата смерти

1931

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885 ст.

Отец: Латышев Терентий

Мать: не указана

Краснощёково, Краснощёковский муниципальный район, Алтайский край
Военная служба
Между 1914 и 1918
Участник Великой войны 1914-1918 гг.
Рождение ребёнка
14.01.1925

Дочь: Кривошейцева Мария Поликарповна

Мать ребёнка: Латышева Глафира Ивановна

Краснощёково, Краснощёковский муниципальный район, Алтайский край
Арест
1931
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гусева Анисья Поликарповна

Мать ребёнка: Латышева Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Латышева Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устинова Анна Поликарповна

Мать ребёнка: Латышева Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Латышева Глафира Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Латышев Василий Поликарпович

Мать ребёнка: Латышева Глафира Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Латышева Полина Поликарповна

Мать ребёнка: Латышева Глафира Ивановна

Смерть
1931
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