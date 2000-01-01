Устинова (Латышева) Анна Поликарповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Латышев Поликарп Терентьевич
Мать: Латышева Пелагея
Рождение ребёнка
03.09.1948
Дочь: Шалагинова Вера Ивановна
Отец ребёнка: Устинов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савина Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Устинов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шумилова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Устинов Иван Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно