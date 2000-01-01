Устинова (Латышева) Анна Поликарповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинова (Латышева) Анна Поликарповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Латышев Поликарп Терентьевич

Мать: Латышева Пелагея

Рождение ребёнка
03.09.1948

Дочь: Шалагинова Вера Ивановна

Отец ребёнка: Устинов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савина Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Устинов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шумилова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Устинов Иван Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Устинов Иван Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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