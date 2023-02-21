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Латышева Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гусева Анисья Поликарповна

Отец ребёнка: Латышев Поликарп Терентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Латышев Поликарп Терентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устинова Анна Поликарповна

Отец ребёнка: Латышев Поликарп Терентьевич

Смерть
Неизвестно