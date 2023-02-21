Латышева Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гусева Анисья Поликарповна
Отец ребёнка: Латышев Поликарп Терентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устинова Анна Поликарповна
Отец ребёнка: Латышев Поликарп Терентьевич
Смерть
Неизвестно