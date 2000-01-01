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Устинов Иван Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

1993

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.09.1948

Дочь: Шалагинова Вера Ивановна

Мать ребёнка: Устинова Анна Поликарповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савина Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Устинова Анна Поликарповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шумилова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Устинова Анна Поликарповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинова Анна Поликарповна

Смерть
1993
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