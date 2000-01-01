Устинов Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смерти1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.09.1948
Дочь: Шалагинова Вера Ивановна
Мать ребёнка: Устинова Анна Поликарповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савина Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Устинова Анна Поликарповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шумилова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Устинова Анна Поликарповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1993