Латышев Терентий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Латышев Терентий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885 ст.

Сын: Латышев Поликарп Терентьевич

Мать ребёнка: не указана

Краснощёково, Краснощёковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Латышев Степан Терентьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Латышева Анастасия Терентьевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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