Латышев Терентий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1885 ст.
Сын: Латышев Поликарп Терентьевич
Мать ребёнка: не указана
Краснощёково, Краснощёковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Латышев Степан Терентьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Латышева Анастасия Терентьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно