Кривошейцева (Латышева) Мария Поликарповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошейцева (Латышева) Мария Поликарповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Латышев Поликарп Терентьевич

Мать: Латышева Глафира Ивановна

Рождение ребёнка
28.01.1953

Дочь: Землянухина Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Кривошейцев Иван Петрович

Белогорск, город Белогорск, Амурская область
Рождение ребёнка
15.11.1959

Сын: Кривошейцев Василий Иванович

Отец ребёнка: Кривошейцев Иван Петрович

Карпово Второе, Краснощёковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривошейцев Владимир Иванович

Отец ребёнка: Кривошейцев Иван Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривошейцев Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крвошейцев Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Кривошейцев Иван Петрович

Смерть
Неизвестно
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