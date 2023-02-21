Кривошейцева (Латышева) Мария Поликарповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.01.1953
Дочь: Землянухина Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Кривошейцев Иван Петрович
Белогорск, город Белогорск, Амурская область
Рождение ребёнка
15.11.1959
Сын: Кривошейцев Василий Иванович
Отец ребёнка: Кривошейцев Иван Петрович
Карпово Второе, Краснощёковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривошейцев Владимир Иванович
Отец ребёнка: Кривошейцев Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крвошейцев Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Кривошейцев Иван Петрович
Смерть
Неизвестно