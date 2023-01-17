Кривошейцев Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.01.1953
Дочь: Землянухина Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Кривошейцева Мария Поликарповна
Военная служба
Около 1953
В 1926 году слившиеся Александровское и Бочкаревка были преобразованы в город Александровск-на-Томи. В 1931 город был переименован в Краснопартизанск, а с 1935 года город назывался Куйбышевкой-Восточн... Показать все
Рождение ребёнка
15.11.1959
Сын: Кривошейцев Василий Иванович
Мать ребёнка: Кривошейцева Мария Поликарповна
Карпово Второе, Краснощёковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривошейцев Владимир Иванович
Мать ребёнка: Кривошейцева Мария Поликарповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крвошейцев Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Кривошейцева Мария Поликарповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно