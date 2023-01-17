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Кривошейцев Иван Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кривошейцев Петр Гаврилович

Мать: Кривошейцева Матрёна Никитична

Рождение ребёнка
28.01.1953

Дочь: Землянухина Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Кривошейцева Мария Поликарповна

Белогорск, город Белогорск, Амурская область
Военная служба
Около 1953
Белогорск, город Белогорск, Амурская область
В 1926 году слившиеся Александровское и Бочкаревка были преобразованы в город Александровск-на-Томи. В 1931 город был переименован в Краснопартизанск, а с 1935 года город назывался Куйбышевкой-Восточн... Показать все
Рождение ребёнка
15.11.1959

Сын: Кривошейцев Василий Иванович

Мать ребёнка: Кривошейцева Мария Поликарповна

Карпово Второе, Краснощёковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривошейцев Владимир Иванович

Мать ребёнка: Кривошейцева Мария Поликарповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крвошейцев Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Кривошейцева Мария Поликарповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривошейцева Мария Поликарповна

Смерть
Неизвестно
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