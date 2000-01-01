Латышева (Бортникова) Глафира (Аграфена) Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бортников Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кривошейцева Мария Поликарповна
Отец ребёнка: Латышев Поликарп Терентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Латышев Василий Поликарпович
Отец ребёнка: Латышев Поликарп Терентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Латышева Полина Поликарповна
Отец ребёнка: Латышев Поликарп Терентьевич
Смерть
Неизвестно