Латышева (Бортникова) Глафира (Аграфена) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Латышева (Бортникова) Глафира (Аграфена) Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бортников Иван

Мать: Бортникова Татьяна Палантьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кривошейцева Мария Поликарповна

Отец ребёнка: Латышев Поликарп Терентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Латышев Василий Поликарпович

Отец ребёнка: Латышев Поликарп Терентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Латышев Поликарп Терентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Латышева Полина Поликарповна

Отец ребёнка: Латышев Поликарп Терентьевич

Смерть
Неизвестно
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