Антон Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антон Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1823

Отец: Петр Макиевич

Мать: Марья Ильина

Рождение ребёнка
26.06.1853

Дочь: Марфа Антоновна

Мать ребёнка: Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Феодосия Антоновна

Мать ребёнка: Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Михаил Антонович (1855)

Мать ребёнка: Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Евдокия Антоновна

Мать ребёнка: Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
1863

Сын: Николай Антонович

Мать ребёнка: Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
1873

Сын: Василий Антонович

Мать ребёнка: Евдокия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Петровна

Смерть
Неизвестно
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