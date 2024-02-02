Антон Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.07.1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1823
Отец: Петр Макиевич
Мать: Марья Ильина
Рождение ребёнка
26.06.1853
Дочь: Марфа Антоновна
Мать ребёнка: Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Феодосия Антоновна
Мать ребёнка: Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Евдокия Антоновна
Мать ребёнка: Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1863
Сын: Николай Антонович
Мать ребёнка: Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1873
Сын: Василий Антонович
Мать ребёнка: Евдокия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Петровна
Смерть
Неизвестно