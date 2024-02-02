Николай Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНиколай Антонович

Николай Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1823 г.р.

Мать

1825 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Антон Петрович

Мать: Евдокия Петровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close