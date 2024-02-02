Евдокия Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

1862

Пол

Женский

Отец

1823 г.р.

Мать

1825 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Антон Петрович

Мать: Евдокия Петровна

Смерть
1862
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