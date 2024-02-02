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Евдокия Антоновна
Евдокия Антоновна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1860
Дата смерти
1862
Пол
Женский
Отец
Антон Петрович
1823 г.р.
Мать
Евдокия Петровна
1825 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец:
Антон Петрович
Мать:
Евдокия Петровна
Смерть
1862
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