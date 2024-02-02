Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.06.1853
Дочь: Марфа Антоновна
Отец ребёнка: Антон Петрович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Феодосия Антоновна
Отец ребёнка: Антон Петрович
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Антон Петрович
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Евдокия Антоновна
Отец ребёнка: Антон Петрович
Рождение ребёнка
1863
Сын: Николай Антонович
Отец ребёнка: Антон Петрович
Рождение ребёнка
1873
Сын: Василий Антонович
Отец ребёнка: Антон Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антон Петрович
Смерть
Неизвестно