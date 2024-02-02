Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.06.1853

Дочь: Марфа Антоновна

Отец ребёнка: Антон Петрович

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Феодосия Антоновна

Отец ребёнка: Антон Петрович

Рождение ребёнка
1857

Сын: Михаил Антонович (1855)

Отец ребёнка: Антон Петрович

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Евдокия Антоновна

Отец ребёнка: Антон Петрович

Рождение ребёнка
1863

Сын: Николай Антонович

Отец ребёнка: Антон Петрович

Рождение ребёнка
1873

Сын: Василий Антонович

Отец ребёнка: Антон Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антон Петрович

Смерть
Неизвестно
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