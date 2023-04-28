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Барковский Матвей Филимонович

Место рождения

Любоничи, Кировский район, Могилёвская область

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Барковский Филимон

Мать: не указана

Любоничи, Кировский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Орешко Елена Матвеевна

Мать ребёнка: Барковская София Григорьевна

Рождение ребёнка
22.12.1864

Сын: Барковский Севастьян Матвеевич

Мать ребёнка: Барковская София Григорьевна

Курганы, Кировский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Барковский Моисей Матвеевич

Мать ребёнка: Барковская София Григорьевна

Курганы, Кировский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Барковский Демид Матвеевич

Мать ребёнка: Барковская Мария Михайловна

Любоничи, Кировский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
27.04.1878

Дочь: Барковская Александра

Мать ребёнка: Барковская Мария Михайловна

Курганы, Кировский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Барковский Стефан Матвеевич

Мать ребёнка: Барковская Мария Михайловна

Курганы, Кировский район, Могилёвская область
Бракосочетание
1881

Жена: Барковская София Григорьевна

Любоничи, Кировский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Барковская Марфа

Мать ребёнка: не указана

Курганы, Кировский район, Могилёвская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Барковская Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барковский Борис Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Курганы, Кировский район, Могилёвская область
Смерть
Неизвестно
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