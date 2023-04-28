Барковский Матвей Филимонович
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Барковский Филимон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Орешко Елена Матвеевна
Мать ребёнка: Барковская София Григорьевна
Рождение ребёнка
22.12.1864
Сын: Барковский Севастьян Матвеевич
Мать ребёнка: Барковская София Григорьевна
Рождение ребёнка
1870
Сын: Барковский Моисей Матвеевич
Мать ребёнка: Барковская София Григорьевна
Рождение ребёнка
1876
Сын: Барковский Демид Матвеевич
Мать ребёнка: Барковская Мария Михайловна
Рождение ребёнка
27.04.1878
Дочь: Барковская Александра
Мать ребёнка: Барковская Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1879
Сын: Барковский Стефан Матвеевич
Мать ребёнка: Барковская Мария Михайловна
Бракосочетание
1881
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Барковская Марфа
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барковский Борис Матвеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно