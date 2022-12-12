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Барковский Стефан Матвеевич
Барковский Стефан Матвеевич
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Место рождения
Курганы
, Кировский район, Могилёвская область
Дата рождения
1879
Дата смерти
1882
Пол
Мужской
Отец
Барковский Матвей Филимонович
1833 г.р.
Мать
Барковская (Комар) Мария Михайловна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮЖ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец:
Барковский Матвей Филимонович
Мать:
Барковская Мария Михайловна
Курганы
, Кировский район, Могилёвская область
Смерть
1882
Курганы
, Кировский район, Могилёвская область
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