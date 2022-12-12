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Барковский Стефан Матвеевич

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Место рождения

Курганы, Кировский район, Могилёвская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

1882

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Барковский Матвей Филимонович

Мать: Барковская Мария Михайловна

Курганы, Кировский район, Могилёвская область
Смерть
1882
Курганы, Кировский район, Могилёвская область
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