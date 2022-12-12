Барковская (Комар) Мария Михайловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Сын: Барковский Демид Матвеевич
Отец ребёнка: Барковский Матвей Филимонович
Любоничи, Кировский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
27.04.1878
Дочь: Барковская Александра
Отец ребёнка: Барковский Матвей Филимонович
Рождение ребёнка
1879
Сын: Барковский Стефан Матвеевич
Отец ребёнка: Барковский Матвей Филимонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно