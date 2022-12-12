Барковская (Комар) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барковская (Комар) Мария Михайловна

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Место рождения

Пацева Слобода, Кировский район, Могилёвская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Пацева Слобода, Кировский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Барковский Демид Матвеевич

Отец ребёнка: Барковский Матвей Филимонович

Любоничи, Кировский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
27.04.1878

Дочь: Барковская Александра

Отец ребёнка: Барковский Матвей Филимонович

Курганы, Кировский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Барковский Стефан Матвеевич

Отец ребёнка: Барковский Матвей Филимонович

Курганы, Кировский район, Могилёвская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барковский Матвей Филимонович

Смерть
Неизвестно
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