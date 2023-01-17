агрогородок Любоничи, агрогородок Любоничи, Кировский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Любоничи

Кировский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Минская губерния, Бобруйский уезд, Любоничская волость
133. Любоничи, село бывшее государственное, при реке Виликовке, дворов 33, жителей 515, волостное правление, церковь православная, часовня

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Бобруйский уезд, Любоничская волость
Любоничи, м-ко489641164211
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Любоничи, село12401501164211
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Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Кировский район, Любоничский сельсовет
д Любоничи746

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Кировский район, Любоничский сельсовет
аг. Любоничи435
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