Барковский Филимон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барковский Филимон

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Барковский Матвей Филимонович

Мать ребёнка: не указана

Любоничи, Кировский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Барковская Фёкла Филимоновна

Мать ребёнка: не указана

Любоничи, Кировский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барковский Адам Филимонович

Мать ребёнка: не указана

Любоничи, Кировский район, Могилёвская область
Смерть
Неизвестно
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