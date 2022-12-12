Барковская София Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1875
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Орешко Елена Матвеевна
Отец ребёнка: Барковский Матвей Филимонович
Рождение ребёнка
22.12.1864
Сын: Барковский Севастьян Матвеевич
Отец ребёнка: Барковский Матвей Филимонович
Рождение ребёнка
1870
Сын: Барковский Моисей Матвеевич
Отец ребёнка: Барковский Матвей Филимонович
Смерть
1875
Бракосочетание
1881
Любоничи, Кировский район, Могилёвская область