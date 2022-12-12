Барковская София Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барковская София Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1875

Пол

Женский

Добавил:

ЮЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Орешко Елена Матвеевна

Отец ребёнка: Барковский Матвей Филимонович

Рождение ребёнка
22.12.1864

Сын: Барковский Севастьян Матвеевич

Отец ребёнка: Барковский Матвей Филимонович

Курганы, Кировский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Барковский Моисей Матвеевич

Отец ребёнка: Барковский Матвей Филимонович

Курганы, Кировский район, Могилёвская область
Смерть
1875
Бракосочетание
1881

Муж: Барковский Матвей Филимонович

Любоничи, Кировский район, Могилёвская область
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