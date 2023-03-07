Игонина (Федулина) Пелагея Алексеевна
Место рождения
Дата рождения05.10.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1867
Отец: Федулин Алексей Петров
Мать: Федулина Анисья Иванова
Крещение
08.10.1867
Бракосочетание
04.11.1884
ЦГА РМ Ф. 57 оп.2. Д.203 МК села Смольково 1884
Рождение ребёнка
15.07.1888
Дочь: Марина Иванова
Отец ребёнка: Игонин Иван Романович
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Игонин Иван Романович
Рождение ребёнка
05.04.1896
Дочь: Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Игонин Иван Романович
Рождение ребёнка
05.04.1896
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Игонин Иван Романович
Рождение ребёнка
21.10.1897
Дочь: Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Игонин Иван Романович
Рождение ребёнка
16.06.1907
Отец ребёнка: Игонин Иван Романович
Смерть
Неизвестно