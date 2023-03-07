Игонина (Федулина) Пелагея Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игонина (Федулина) Пелагея Алексеевна

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Место рождения

Смольково, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

05.10.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1867

Отец: Федулин Алексей Петров

Мать: Федулина Анисья Иванова

Смольково, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
Крещение
08.10.1867
Смольково, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
04.11.1884

Муж: Игонин Иван Романович

Смольково, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
ЦГА РМ Ф. 57 оп.2. Д.203 МК села Смольково 1884
Рождение ребёнка
15.07.1888

Дочь: Марина Иванова

Отец ребёнка: Игонин Иван Романович

Смольково, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1890

Сын: Игонин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Игонин Иван Романович

Рождение ребёнка
05.04.1896

Дочь: Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Игонин Иван Романович

Рождение ребёнка
05.04.1896

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Игонин Иван Романович

Смольково, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
21.10.1897

Дочь: Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Игонин Иван Романович

Смольково, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
16.06.1907

Сын: Игонин Павел Иванович

Отец ребёнка: Игонин Иван Романович

Смольково, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно
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