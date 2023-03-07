Игонин Иван Романович
Место рождения
Дата рождения18.01.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1866
Отец: Игонин Роман Алексеев
Крещение
23.01.1866
ЦГА РМ ф. 57 оп. 9 д. 7 МК Смольково 1865-1869
Бракосочетание
04.11.1884
ЦГА РМ Ф. 57 оп.2. Д.203 МК села Смольково 1884
Рождение ребёнка
15.07.1888
Дочь: Марина Иванова
Мать ребёнка: Игонина Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: Игонина Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
05.04.1896
Дочь: Агафья Ивановна
Мать ребёнка: Игонина Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
05.04.1896
Дочь: Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Игонина Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
21.10.1897
Дочь: Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Игонина Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
16.06.1907
Мать ребёнка: Игонина Пелагея Алексеевна
Смерть
Неизвестно