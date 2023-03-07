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Игонин Иван Романович

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Место рождения

Смольково, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

18.01.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1866

Отец: Игонин Роман Алексеев

Мать: Игонина Анастасия Федорова

Смольково, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
Крещение
23.01.1866
Смольково, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
ЦГА РМ ф. 57 оп. 9 д. 7 МК Смольково 1865-1869
Бракосочетание
04.11.1884

Жена: Игонина Пелагея Алексеевна

Смольково, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
ЦГА РМ Ф. 57 оп.2. Д.203 МК села Смольково 1884
Рождение ребёнка
15.07.1888

Дочь: Марина Иванова

Мать ребёнка: Игонина Пелагея Алексеевна

Смольково, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1890

Сын: Игонин Алексей Иванович

Мать ребёнка: Игонина Пелагея Алексеевна

Рождение ребёнка
05.04.1896

Дочь: Агафья Ивановна

Мать ребёнка: Игонина Пелагея Алексеевна

Рождение ребёнка
05.04.1896

Дочь: Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Игонина Пелагея Алексеевна

Смольково, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
21.10.1897

Дочь: Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Игонина Пелагея Алексеевна

Смольково, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
16.06.1907

Сын: Игонин Павел Иванович

Мать ребёнка: Игонина Пелагея Алексеевна

Смольково, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно
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