Федулин Алексей Петров
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1820
Отец: Федулин Петр Федоров
Мать: Федулина Ненила
ГАПО ф.60 оп.4 д. 240 РС 1858г с.Смольково Бахметьева и Миллер
Бракосочетание
26.01.1841
Жена: Федулина Анисья Иванова
ЦГА РМ ф.57 оп.6 д.213 МК 1841 Смольково и Блохино
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Федулина Анисья Иванова
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Екатерина Алексеева
Мать ребёнка: Федулина Анисья Иванова
ГАПО ф.60 оп.4 д. 240 РС 1858г с.Смольково Бахметьева и Миллер
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Анастасия Алексеева
Мать ребёнка: Федулина Анисья Иванова
ГАПО ф.60 оп.4 д. 240 РС 1858г с.Смольково Бахметьева и Миллер
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Евдокия Алексеева
Мать ребёнка: Федулина Анисья Иванова
ГАПО ф.60 оп.4 д. 240 РС 1858г с.Смольково Бахметьева и Миллер
Рождение ребёнка
05.10.1867
Дочь: Игонина Пелагея Алексеевна
Мать ребёнка: Федулина Анисья Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Федулина Анисья Иванова
Смерть
Неизвестно