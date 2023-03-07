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Федулин Алексей Петров

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Место рождения

Смольково, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Федулин Петр Федоров

Мать: Федулина Ненила

Смольково, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
ГАПО ф.60 оп.4 д. 240 РС 1858г с.Смольково Бахметьева и Миллер
Бракосочетание
26.01.1841

Жена: Федулина Анисья Иванова

Смольково, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
ЦГА РМ ф.57 оп.6 д.213 МК 1841 Смольково и Блохино
Рождение ребёнка
1847

Сын: Федулин Гаврила Алексеев

Мать ребёнка: Федулина Анисья Иванова

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Екатерина Алексеева

Мать ребёнка: Федулина Анисья Иванова

Смольково, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
ГАПО ф.60 оп.4 д. 240 РС 1858г с.Смольково Бахметьева и Миллер
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Анастасия Алексеева

Мать ребёнка: Федулина Анисья Иванова

Смольково, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
ГАПО ф.60 оп.4 д. 240 РС 1858г с.Смольково Бахметьева и Миллер
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Евдокия Алексеева

Мать ребёнка: Федулина Анисья Иванова

Смольково, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
ГАПО ф.60 оп.4 д. 240 РС 1858г с.Смольково Бахметьева и Миллер
Рождение ребёнка
05.10.1867

Дочь: Игонина Пелагея Алексеевна

Мать ребёнка: Федулина Анисья Иванова

Смольково, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федулин Иван Алексеев

Мать ребёнка: Федулина Анисья Иванова

Смерть
Неизвестно
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