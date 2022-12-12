Федулина Анисья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАПО ф.60 оп.4 д. 240 РС 1858г с.Смольково Бахметьева и Миллер
Бракосочетание
26.01.1841
ЦГА РМ ф.57 оп.6 д.213 МК 1841 Смольково и Блохино
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Федулин Алексей Петров
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Екатерина Алексеева
Отец ребёнка: Федулин Алексей Петров
ГАПО ф.60 оп.4 д. 240 РС 1858г с.Смольково Бахметьева и Миллер
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Анастасия Алексеева
Отец ребёнка: Федулин Алексей Петров
ГАПО ф.60 оп.4 д. 240 РС 1858г с.Смольково Бахметьева и Миллер
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Евдокия Алексеева
Отец ребёнка: Федулин Алексей Петров
ГАПО ф.60 оп.4 д. 240 РС 1858г с.Смольково Бахметьева и Миллер
Рождение ребёнка
05.10.1867
Дочь: Игонина Пелагея Алексеевна
Отец ребёнка: Федулин Алексей Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Федулин Алексей Петров
Смерть
Неизвестно